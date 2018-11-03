Elazığspor'a 11 hafta 6 kırmızı kart çıktı

Lig'de sıkıntılı günler geçiren TY Elazığspor'a ilk 11 haftada 6 kırmızı kart çıktı.

Tetiş Yapı Elazığspor, Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı. 11 hafta sonunda 7 puanla küme düşme potasında yer alan bordo-beyazlı ekip, son haftalarda gördüğü kırmızı kartlarla da dikkat çekiyor. Denizlispor ile oynanan mücadelede kaptan Mehmet Yiğit'in kırmızı kart görmesiyle başlayan bu alışkanlık, Lamine Diarra ve Elmar Bjarnason'un Gazişehir Gaziantep, Eren Çinkılınç'ın Hatayspor ve Orhan Şam ile Bagayoko'nun da Altınordu karşısında kırmızı kart görmesiyle devam etti. Şu ana kadar 6 kez kızaran bordo-beyazlılar, bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

Transfer yasağını kaldıramadığı için kısıtlı bir kadroyla mücadele eden Elazığspor'da Teknik Direktör Orhan Kaynak, yaşanan kırmızı kart problemi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.