Elazığspor’a başkan adayı çıktı

Spor Toto 1. Lig’de yaklaşan yeni sezon öncesi maddi anlamda büyük güçlükler yaşayan Elazığspor’da, başkanlığa aday çıktı. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile makamında bir araya gelen iş adamı İrfan Yumakgil, Bordo-Beyazlı camianın 28 Temmuz’da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkan adayı olacağını açıkladı.

"Elazığspor asla sahipsiz kalmaz"

Elazığsporlu taraftarlarında hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Elazığspor bugünlere kolay gelmedi. Son 4 yıllık süreçte olup bitenleri herkes yakından görüyor. Özellikle son 2 yıllık süreçte yapılan hizmetler Elazığspor’u bugünlere getirdi. Bütün Elazığspor taraftarları bilmeli ki bu takım asla sahipsiz kalmaz. Milletvekillerimiz, valimiz ve belediye olarak biz Elazığspor’un daha iyi noktalara gelmesi için mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Gönlümüz arzumuz Elazığspor’un süper ligde mücadele etmesidir. Öncelikle çok iyi bir altyapıya ihtiyaç var. Tek yumruk olacağız ve emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz inşallah. Yaptığımız görüşmelerle çok değerli kardeşimiz İrfan Yumakgil Elazığspor kulüp başkanlığına adaylığını koyacak, ona göre listesini oluşturacak. Ona göre bizler de desteğimizi vereceğiz. Hep birlikte Elazığspor’u daha iyi yerlere getireceğiz. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

"Altyapıya çok önem vereceğiz"

Elazığspor’u içinde bulunduğu durumdan bir an önce çıkaracaklarına söz veren İrfan Yumakgil ise, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sineği öldürmeye değil, bataklığı kurutmaya talibiz. Altyapıya çok önem vereceğiz. Altınordu gibi bir kulüp olmak için bugünden sonra Elazığlılar olarak inşallah çalışacağız. Buradan Elazığlılar’dan bir istirhamım olacak. Bizimle çalışacak olan değerli iş adamları beni, başkanımı arayıp, gönüllü olarak çalışmalarından zevk alacağımızı düşünüyorum. Şimdiden memleketimize hayırlı olsun. Belki de 1-2 arkadaşımız çıkar. Birbirimizi kırmadan memleketimize bir şeyler yapmak için yarışırız” ifadelerini kullandı.