Elazığspor'a destek için meydanda imza günü düzenledi

Yazar Ümit Özpolat, kent meydanında düzenlediği imza gününde satılan kitapların gelirini Elazığspor'a bağışladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Yazar Ümit Özpolat, imza günü düzenledi. Kendi yazdığı ‘Salalar Kimin İçin Okunuyor' kitabını imzalayarak satan Özpolat, elde edilecek geliri de Elazığspor'a bağışladı. İmza gününe vatandaşlar ilgi gösterdi.

İmza günü düzenlediklerini belirten Yazar Ümit Özpolat, “Halkımızın yoğun olduğu, halkın, özgürlüğümüzün, ayağa kalkışımızın mekanı olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanını seçtik. İmza günü düzenlememin amacı Elazığspor için güzel bir ışık yakmaktır. Aslında bu işin zafere, iyiye, güzele ulaşacağını göstermek için biz bunu yaptık. Elazığspor'un sorununa sahip çıktığımızı ve çıkacağımızı göstermek için buradayız“ dedi.

Elazığspor'a gücü nispetinde sahip çıkığını aktaran Özpolat, “Bundan sonraki süreçte de birçok konuda da aynısını yapacağız. Biz varımızın az birazını vermedik. Varımızın tamamını, yazdığımızı, emeğimizi sonuna kadar getirdik. Tabiri caizse elimizde olan her şeyi verdik. Asıl mesele şehrin en önemli sorunu ya da sorunlarını değinmek ve bunları çözmektir. Kimseye taş atmak ve kimseyi kötüleme ve yermek değildir.İlk imza günümüzde de bu çalışmayı yaptık. Bugün de bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah ileriye dönük olarak bu millete faydası olur. Kitabım ilk olması hasebiyle şuan 4'üncü kitabımı yazıyorum. İlk kitabımın satışını yapıyoruz. Yayınevi ile anlaşmam gereği bir tane dahi kitap almadım. Şuan standa koyduğumuz kitapları ve ilk imza günündeki kitapların tamamını kendi imkanlarımla aldım. Amacımız ve niyetimiz insanlara güzel bir örnek olsun “ şeklinde konuştu.