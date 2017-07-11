Elazığspor’da 2. etap kampı da Erzurum’da

etap kampının yeri değişti. Elazığ temsilcisi, 1. etap kampında olduğu gibi 2. etap kamp programını da Erzurum’da gerçekleştirecek.

Daha önce 1. etap kampının ardından Ankara Kızılcahamam’da toplanacağı açıklanan ancak yönetim kurulunun aldığı kararla Kocaeli Kartepe’de yapılacağı duyurulan 2. etap kampında yine değişiklik yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Erzurum’da gerçekleştirilen 1. etap kampında Erzurumspor taraftarlarının ve yerel yönetimin gösterdiği misafirperverlik ve yakın ilgiden dolayı bordo-beyazlı Yönetimin 2. etap kampının da Erzurum’da yapılmasına karar verildi. 18 Temmuz’a kadar Erzurum’da 1. etap kampına devam edecek bordo-beyazlı kafile, 2. etap kampı için ise sadece Erzurum’da kaldığı oteli değiştirecek. 15 günlük bir kampın ardından 5 Ağustos’ta BB Erzurumspor ile bir hazırlık maçı yapacak olan Elazığspor, 3 Ağustos’ta Elazığ’a gelecek ve yeni sezon hazırlıklarına burada devam edecek.