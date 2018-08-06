Elazığspor’da Adanaspor hazırlıkları başladı

Kulübün yapısı doğrultusunda transferler yapacağız. Bize boşta olan değil, hazır futbolcular lazım"dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da, ligin ilk haftasında deplasmanda oynanacak olan Adanaspor maçı hazırlıklarına başlanıldı. Elazığspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Orhan Kaynak yönetiminde yapılan antrenmana Andreas Tatos katılmazken, Bjarnason takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Açıklamalarda bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Transfer listemizi yönetime sunduk ama sürekli değişiyor. Futbolcular süre istiyor ama bizim de süremiz yok. Yönetimle istişare yapıyoruz. Doğru yolu bulma, Elazığspor’un geleceğini kurma adına birlikte hareket ediyoruz. Bu manada en azından Adanaspor maçına çıkacak kadroyu yapabilmek adına 3-4 isim transfer ederiz inşallah. Tatos dışında eksiğimiz yok”dedi.

Transfer tahtasını açıp altyapıdan alınan oyuncuları profesyonel yapmak istediklerini dile getiren Kaynak,"Ya altyapıdan oyuncuları alıp kadroyu dolduracağız, ya da tahtayı açıp anlaştığımız isimleri kadromuza katacağız. Transfer listemizi hazırladık. Kulübün yapısı doğrultusunda transferler yapacağız. Hazır futbolcular lazım bize. Boşta olan değil de takımından ayrılan isimleri kadroya katmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Elazığspor’un yıllarca yukarılara oynayan kadro kurmuş bir takım olduğuna da dikkat çeken Kaynak, “Yönetimimiz 2-3 yıllık kontratlarla geleceğe yönelik bir takım yapmayı planlıyor. Parasını ödeyebileceği isimleri almaya çalışıyorlar. Afaki rakamlar yerine verilebilecek rakamlarla transfer yapmak istediklerini söyledi yönetimdekiler. Bizde o doğrultuda hangisi en iyisiyse ona gideceğiz. Kulübün göndermiş olduğu isimleri almaya çalışacağız”diye konuştu.

Türkiye’de oynamış yabancı oyuncuların kendileri açısında daha iyi olacağını düşündüklerini de dile getiren Kaynak, “3 tane yabancımız var şu anda, iki tane daha alıp, belki de 3. stopere, defansa ve kaleye. Eksik, sıkıntılı olan bölgeye 6. yabancıyı düşünüyoruz. İlk etapta forvet almamız gerekiyor” diyerek de düşüncelerini aktardı.

Takımda futbolcular umutlu

Futbolcular’dan Zülküf Özer, Emre Öztürk ve Elmar Bjarnason’da açıklamalarda bulundu.

Rekabete her zaman hazır olduğunu belirten takımın yeni transferi kaleci Zülküf Özer, “Bir kaleci daha alınırsa aramızda tatlı bir rekabet olacaktır. Önemli olan Elazığspor’un başarısıdır. Transfer yasağı kaldırılacak Allah’ın izniyle. Yeni ve iyi bir oluşum var. Hepimizin umudu o. Erzurum kampı da çok iyi geçti. Maddi sıkıntılar ve gerekli kamp malzemeleri bulamamalarına rağmen biz arkadaş ortamını iyi tuttuk. Arkadaşlık üst düzeyde. Hep birlikte Adanaspor maçıyla güzel bir başlangıç yapacağız. Umudumuz puan veya puanlarla dönmek. Sonuç neyi gösterir bilemeyiz, tabi zor bir durumdayız” şeklinde konuştu.

Zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Elazığspor’un tecrübeli sol beki Emre Öztürk ise , “Adanaspor maçı var önümüzde. Eksiklerimiz çok ama inşallah yeni başkanla birlikte bu eksikler tamamlanır. İnşallah lige iyi bir şekilde başlarız. Şu an ki takım düşmemeye oynar gerçek budur ama 5-6 tane kaliteli takviye olursa ilk 10’un içinde olan bir takım olur. Yeni gelen oyuncularla bir kaynaşma süreci olabilir. Herkesin bize bir zaman tanıması gerekir” dedi.

Çok zorlu günler geçirdiklerini kaydeden Elazığspor’un İzlandalı Milli yıldızı Elmar Bjarnason’da, “Kampta belirsizliklerimiz vardı. Gerçekten kalbim burada kalmaktan yanaydı. Elazığ halkını, takımı, takım arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum. Son güne kadar bekledim. Geçen sezondan kalan param ödendi. Şu anda buradayım ve burada olmaktan da mutluyum” ifadelerini kullandı.