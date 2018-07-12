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12 Temmuz 2018 17:14

Elazığspor’da Başkan Yümlü istifa etti

Elazığspor Kulüp Başkanı Hacı Murat Yümlü istifa etti.

Elazığspor’da Başkan Yümlü istifa etti

12 Temmuz 2018 17:14


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Kulüp Başkanı Hacı Murat Yümlü, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında kulüp başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Önemli bir karar verdiklerini dile getiren Hacı Murat Yümlü, “Bu kararı uzatmamızın hiçbir anlamı yok. Elazığspor’un menfaatleri ve zarar görmemesi için böyle bir karar almamız gerekiyor. Bugün yönetim kurulunda ki arkadaşlarımız ve ben istifa etme kararını veriyoruz. Ben şerefimle ve duruşumla geldim. Şerefimle de gidiyorum. Elazığspor’a zerre kadar zararımız olmadı” dedi.


Elazığspor’un düzlüğe çıkması için düzgün insanlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yümlü, “Elazığspor’a ticaret mantığıyla gelenler Elazığspor’u her zaman uçuruma götürmüştür. İnşallah bundan sonra geçmiş faciaları yaşamaz. O facia mantığıyla da Elazığspor’u almak isteyenlere de Elazığ halkı fırsat vermeyecektir. Bu saatten sonra Elazığ halkının takımına sahip çıkmasını istiyorum. Benim son sözüm budur” diye konuştu.




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