Elazığspor’da başkanlığa Çiftçioğlu aday oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor’da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkanlığa aday çıktı. Elazığ’da ikamet eden genç iş adamı Burak Çiftçioğlu, düzenlediği basın toplantısıyla başkanlığa talip olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Elazığ’ın gururu Elazığspor’a başkan adayı olduğunu ifade eden Çiftçioğlu, “Beni tanıyan, tanımayanlar vardır. Elazığspor başkan adayı kimdir sorusuna yanıt vermek için kendimi tanıtmak istiyorum. Elazığlıyım. İnşaat sektöründe faaliyet göstermekteyim" dedi.

"Amaç Elazığspor’u daha iyi yerlere getirmektir"

Elazığspor başkanlığının kolay olmadığını vurgulayan Çiftçioğlu, “Bilgi birikimimiz ve maddi olanaklarımızla birlikte gururumuz olan Elazığspor’a aday olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Yarın bizler yönetime gelirsek kapımız herkese açık olacaktır. Bizim dönemimizde, bizden daha iyi projeler üreten bir yönetim olursa şans vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Amaç Elazığspor’u daha iyi yerlere getirmektir. Unutulmamalıdır ki bu memleketin babayiğitleri çoktur. Babayiğit arayan bir yönetim babayiğitçe bırakmayı bilmelidir” ifadelerini kullandı.

"Hoca konusunda Yılmaz Vural’ı düşünüyoruz"

Elazığspor başkanlığına geldikleri takdirde kaynaklarının hazır olduğunu dile getiren Çiftçioğlu, “Yönetimimle birlikte bunları düşündük. Takımımızı hep birlikte kurup lige güçlü bir şekilde gireceğiz. Yönetimde çok güçlü isimler var. Hoca konusunda Yılmaz Vural’ı düşünüyoruz. Kendisiyle görüştük, halen de görüşüyoruz. Yerli hocadan yanayız, yerli hocalar arasında da tercihimiz Yılmaz Vural’dır. Nakit olarak herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Borçları hafifletip, iyi bir yönetim kurup, sezona hazır bir hale getireceğiz takımı” diyerek sözlerini tamamladı.