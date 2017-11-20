Elazığspor’da Boluspor hazırlıkları başladı

Lig’in 13.haftasında Boluspor ile karşılaşacak olan Elazığspor, hazırlıklara başladı.

Lig ekiplerinden Elazığspor, ligin 13. Haftasında oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde tek antrenmanla başladı. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Elmar Bjarnason, ayak bileğinde yırtık olan Adem Alkaşi ve Mertan Caner Öztürk katılmadı. 3 eksikli antrenmana başlayan bordo-beyazlı ekipte Andreas Tatos takımdan ayrı çalıştı.

Futbolcular, haftanın ilk antrenmanında yenileme çalışma yaptı.