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Elazığspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları

Eskişehirspor’u konuk edecek olan TY Elazığspor’da hazırlıklar sürüyor.

Eskişehirspor'u konuk edecek olan TY Elazığspor'da hazırlıklar sürüyor.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, 12. haftada konuk edeceği Eskişehirspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde yapılan idmanda futbolcular taktik çalışmaya tabi tutuldu. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda tüm futbolcular yer alırken, Ömer Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Bordo-Beyazlı ekip, cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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