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Elazığspor'da Gazişehir mesaisi sürüyor

Spor Toto 1.

Lig'in 8. Haftası'nda Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek olan TY Elazığspor ekip hazırlıklarını sürdürüyor.


Lig ekiplerinden TY Elazığspor, ligin 8. haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Elazığspor'lu futbolcular, teknik heyetin haftalık antrenman programı doğrultusunda tek çalışma gerçekleştirdi.


Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular koordinasyon ve çabukluk çalışmasına tabi tutuldu.


Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlığı bulunan Selim Enes Özeren dışında tüm futbolcular katıldı.

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