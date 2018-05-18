Elazığspor’da Genel Kurul ertelendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor’da mevcut yönetimin aldığı Olağanüstü Genel Kurul kararı sonrası gerçekleştirilmesi düşünülen ilk oturumda gerekli çoğunluk sağlanamayınca bir hafta sonraya ertelendi.

Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 16. maddesinde Olağanüstü toplantı başlıklı 2. ve 3.bendi gereğince, 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 13.00’te Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılması düşünülen Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Genel Kurulun 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi.

Gerçekleşmeyen Olağanüstü Genel Kurul sonrası değerlendirmelerde bulunan Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik, “Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongremiz ertelendi. Umarım ikinci oturum için çoğunluk sağlanır. Bugüne kadar kulübümüze gelen 2 tane liste var. İnşallah önümüzdeki hafta Cumartesi kulübümüz genel kurula gidecek. Buradan tüm delegelerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Önümüzdeki hafta genel kurulumuza bütün delegelerimizi bekliyoruz” dedi.

Göreve gelmeden önce yaklaşık 2 ay kulübün ödemelerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Çelik, “O dönem aday da değildik zaten. Kulübün bir yönetimi yoktu. Bugün de belki yönetim var ama benzer bir durum var. Aday olmayacağımızı açıkladık. En azından ben Elazığspor’luyum diyen herkes yardım edebilir. Bu herkesin üzerine düşen bir görevdir”diye konuştu.

Elazığspor Başkanlığına aday olduğunu ifade eden İş adamı Necati Erdem, “Kongrenin erteleneceği belliydi. İstanbul’dan geldim, tekrar döneceğim. Genel kurul üyeleri teveccüh ederse biz adayız. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. 20 kişilik bir kadroyla geleceğiz buraya. İki arkadaşımız bakan olacak karakterde. Böyle bir yönetimle geliyoruz. Bunun altından çıkacağız, göreceksiniz. Ben kimseden para talep etmiyorum. İşimizi yaptığımız müddetçe karşılığını göreceğiz”ifadelerini kullandı

Cebinde nakit parayla gelip, gelmeyeceği şeklinde sorulan soruya Erdem, “O benim problemim. Benim kimseye ihtiyacım yok ama güzel bir kadro kuracağıma inanıyorum. Yabancı bir teknik direktör istemiyorum. Elazığ’dan 3-4 hoca ihraç edeceğim. Kulüp başkanları burada sorumlu. Yerli hocalara sahip çıkacağız. Altyapıya önem vereceğiz. 5 sene sonra Türkiye Elazığ’ı konuşacak” dedi.