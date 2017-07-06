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06 Temmuz 2017 15:16

Elazığspor’da kamp başladı

TFF 1.

Elazığspor’da kamp başladı

06 Temmuz 2017 15:16

Lig ekiplerinden Elazığspor, yeni sezon öncesi 1. etap kamp çalışmalarına Erzurum’da başladı.


Elazığspor’da Erzurum kampı başladı. Bordo-beyazlı ekip, sezonun ilk antrenmanını saat 10.30’da gerçekleştirdi. Çalışmaların gerçekleştirildiği otelin Palandöken sahasında yapılan idmanda core training ve koşu antrenmanı yapıldı. Antrenör Muammer Sürmeli, Altyapı Koordinatörü Mehmet Kaplan ve Kaleci Antrenörü Sacit Taşdemir yönetiminde yapılan çalışmada tüm futbolcular yer aldı.


Elazığspor, akşam 18.00’de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.




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