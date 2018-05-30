Elazığspor’da kaptan da gitti

Elazığspor’da 3 sezon oynayan ve kaptanlığa kadar yükselen Mehmet Yiğit, ayrılma kararı aldığı için üzgün olduğunu ifade etti. 3 sezon bordo-beyazlı formayı giydiğini hatırlatan Mehmet Yiğit, Elazığspor’dan ayrılma sebebinin ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığını söyledi.

Bütün olumsuzluklara rağmen serbest kalma hakkını elde ettiğini ancak kongreyi beklediğini ifade eden Mehmet Yiğit, “Eski yönetimin devam etmeme kararı alması beni yine Elazığspor’dan koparmadı, bir umutla yeni yönetimi bekledim. Çünkü ben Elazığspor’u çok seviyorum. Yeni yönetimle yeni bir sayfa açabileceğimi düşündüm. Ancak yeni yönetimin 4 gün içinde istifa etmesi benim de düşüncelerimin değişmesine sebep oldu. Sonuçta bu işten ekmek kazanıyorum ve geleceğimi düşünmek zorundayım” dedi.

Öte yandan Mehmet Yiğit’e Gençlerbirliği, Altay, Giresunspor, Ümraniyespor ve Adanaspor’un talip olduğu ileri sürüldü.