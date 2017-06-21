1 Lig ekiplerinden Elazığspor’da, Olağanüstü Genel Kurul ertelendi.

Elazığspor’da yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı salt çoğunluk sağlanamadığı için 1 hafta sonraya ertelendi. Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran Perşembe gün saat 15.00’te Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde bu kez çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak. İptal olan Olağanüstü Genel Kurul sonrası Elazığspor Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ballıca ve Zafer Yetiş açıklamalarda bulundu.

Elazığspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ballıca, "Kulüp personeli ve iki yöneticimiz dışında kimse kongremize teşrif etmedi. Bu bizleri çok üzüyor ve Elazığspor’da gün geçtikçe eriyor. Biz ilin mülki amirlerinden, milletvekillerinden destek bekliyoruz. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz ve Elazığspor’un atlattığı badireleri biliyorsunuz. Belediyenin destek olmadığı hiçbir yönetim bu borcun altına giremez. Biz Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz öncülüğünde yeni bir oluşum yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

15 aydır takımda yöneticilik yaptığını dile getiren Ballıca, Elazığspor’un içinde siyaset olmadığını, takıma mutlaka sahip çıkılması gerektiğini, kongreye kadar mutlaka bir yönetim oluşması gerektiğini kaydetti.

Elazığspor’un bitme noktasına geldiğine dikkat çeken Elazığspor Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Yetiş ise, "Sahipsiz Elazığ denildiği zaman üzülüyorum. Bütün şehir takımları belediye destekleriyle ayakta duruyor. Elazığspor’a hep belediye sahip çıkmıştır. Bu saatten sonra da belediye dışında destek bulunmaz. Bizim hiçbir siyasi hedefimiz yok. Bu vebalin altından kimse kalkamaz. Elazığspor Elazığ için marka değeridir. Bu mübarek günde Elazığlılar’ı üzmesinler. Bütün futbolcularımız teker teker dağılıyor" diye konuştu.