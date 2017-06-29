Elazığspor’da olağanüstü genel kurul iptal oldu

Lig ekiplerinden Elazığspor’da gerçekleştirilmesi gereken olağanüstü genel kurul yeterli delege sayısına ulaşılamadığı için iptal edildi.

Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul için en az 83 delegenin haziran cetveline imza atması gerekiyordu. İmza sayısı 32’de kalınca olağanüstü genel kurul toplantısı iptal oldu ve mevcut yönetimin yola devam etmesi kararlaştırıldı.

Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik yeterli çoğunluk sağlanamadığı için iptal olan olağanüstü genel kurul sonrası açıklamalarda bulundu ve göreve devam ettiklerini bildirdi. 120 milyon TL’lik bir borç yükünün ardından toplam borcu 39 milyon TL’ye çektiklerine dikkat çeken Çelik, Başkan Sedat Karataş’ın istifasını yönetim kurulu olarak reddettiklerini bildirdi. Başkan Sedat Karataş’ın istifa etmesiyle birlikte genel kurul sürecine girdiklerini ifade eden Çelik, “Tabi bu istifanın amacı çok açıktı. Blöf olarak yorumlayanlar, planlı yapıldığını söyleyenler oldu. Bu istifanın tek bir amacı vardı. Elazığspor’u yaşanılan bu tartışmaların içerisinden çıkarıp, yeni bir yönetim oluşumunu sağlamak ve iş adamlarımızın önünü açmaktı. Yaklaşık bir aylık süre içerisinde Elazığ’da uçan kuşun haberi olmasına rağmen maalesef bugün genel kurulumuz toplanamadı. Hiçbir yönetim aday olmadı. Elazığspor aday olunamayacak bir durumda mı diye bakacak olursak asla böyle bir tablo ortada yok. Genel kurul yapılmış olsaydı mali genel kurul ile ilgili daha detaylı bilgiler vermiş olacaktık” dedi.

Elazığspor’un 39 milyon borcu olduğunu dile getiren 2. Başkan Karahan Çelik, TFF 1. Lig’de mücadele eden bir takım için bu borcun hiç bir şey olduğunu söyledi. Çelik, "Bu borçla en iyi takımlar sıralamasında ilk 5’e girebiliriz. Bizden çok daha kötü olan, hatta ligimizde mücadele edecek 4 takımın FIFA’da transfer yasağı onaylanmış. Elazığspor’u bir yılda getirdiğimiz şu nokta üzüntü verici. Tabi Sedat başkanın istifasından sonra beklentimiz yeni bir yönetimin aday olmasıydı. Maalesef kimse talipli olmadı” şeklinde konuştu.

Takımın illaki sahibi olacağını kaydeden Çelik, “Kulübü kayyuma bırakmayı asla düşünmedik. Delegeler toplanamadığı için mevcut yönetim devam ediyor. Kayyuma bırakmamız söz konusu olamaz. Kayyum yine isteğe bağlı gerçekleşir ama böyle bir şey bizim için söz konusu olamaz. Bir aday olsa dahi biz Elazığspor’u kurda kuşa yem etmeyiz. Bizler kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elazığ’ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret göstereceğiz. Önümüzde bir çok problem var ama bunları da aşacağız” ifadelerini kullandı.

2. Başkan Karahan Çelik son olarak Başkan Sedat Karataş’ın istifasının yönetim kurulunca kabul edilmediğini kaydetti.