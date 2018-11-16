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Elazığspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1.

Lig'in 13. Haftası'nda Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları başladı.


Lig ekiplerinden TY Elazığspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı. Haftanın ilk antrenmanını kendi tesislerinde yapan Bordo-Beyazlı takım, günü tek idmanla tamamladı.Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular yenileme antrenmanına tabi tutuldu.


Bordo-Beyazlı ekip, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına hafta boyunca devam edecek.

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