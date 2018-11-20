Elazığspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları devam etti

Lig'in 14. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Elazığspor'da hazırlıklar devam ederken, dönüp dönmeyeceği konusunda çeşitli iddialar ortaya atılan Andreas Tatos da antrenmanda yer aldı.

Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da, Osmanlıspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan Bordo-Beyazlı ekipte izinli olduğu için memleketi Yunanistan'a giden ve alacakları ödenmedi için yol parası olmadığını ileri sürerek 8 gündür Elazığ'a gelmeyen Andreas Tatos, bugün itibariyle dönerek takımla ilk antrenmanına çıktı. Elazığspor'un etkili silahlarından olan Tatos'un dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Bordo-beyazlı takım tek çalışmayla hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından şut ve yan top çalışması yapıldı. Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Serkan Kurtuluş katılmadı. Bordo-Beyazlı ekip, çarşamba günü yapacağı çalışma ile Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan Tatos'un, Elazığspor'dan 72 bin Euro alacağının olduğu.