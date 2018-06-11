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11 Haziran 2018 11:04

Elazığspor’da tesislerin çimleri kurudu

Yaşanan elektrik sıkıntısından dolayı düzenli sulama yapılamayan Elazığspor Tesislerinde antrenman sahalarındaki çimler büyük ölçüde kurudu.

Elazığspor’da tesislerin çimleri kurudu

11 Haziran 2018 11:04


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da yaşanan elektrik borcu sorunu devam ediyor. Bir çok futbolcusu sezonun bitmesiyle ayrılan Bordo-Beyazlılarda, elektrik firması ile yaşanan problemin ardından antrenman sahalarının çimleri büyük ölçüde kurudu. Hortumla yapılan sulama işlemi kısıtlı imkanlarla istenilen verimi veremezken çimlerin büyük bir bölümünün sarardığı öğrenildi. Aynı sorun geçtiğimiz günlerde Elazığ Atatürk Stadyumu’nda da baş göstermiş ve araya Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar’ın girmesiyle önlenmişti.


Öteyandan uzun süredir devam eden elektrik sorunun bugün veya bir kaç gün içinde çözülmesi bekleniyor.




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