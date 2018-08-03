Elazığspor’da yeni başkan İrfan Yumakgil

Kongrede üye olmayan bir kişinin oy kullanmaya kalkması kısa süreli gerginliğine neden oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’un Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki yapılan genel kurula 164 delege katıldı. Divan Başkanlığının ardından gelir gider ve denetleme kurulu raporları okunarak ibraya sunuldu. İbra öncesi bir konuşma yapan eski başkan Hacı Murat Yümlü, Elazığspor’dan 1 milyon 94 bin TL alacağını bulunduğunu belirtti. Yümlü, yönetim oluşturma konusunda hatalar yaptığını kaydederek, "Maalesef yanlış adamlarla yola çıktım. Yarı yolda bırakıldım ve beceremedim" şeklinde konuştu.

Tek tek oylanan gündem maddelerinin ardından oy kullanma işlemine geçildi. Oy kullanma esnasında delege olmayan bir vatandaş oy kullanmaya çalışırken Elazığspor personelleri tarafından yakalandı. Yaşanan arbedenin ardından kaçak oy kullanmaya çalışan vatandaş güvenlik güçlerince salondan çıkarıldı.

Oy kullanma işleminin ardından oy sayımına geçildi. İrfan Yumakgil 118 oy alırken, Necati Erdem 44 oyda kaldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçların ardından İrfan Yumakgil Elazığspor’un 54. başkanı oldu.

Yumakgil: “Görüşüp anlaştığımız oyuncular var”

Teşekkür konuşması için sahneye çıkan Elazığspor’un yeni başkanı İrfan Yumakgil, “Elazığspor’umuza hayırlı olsun diyelim. Bundan sonra hemen sahaya inip hızlı bir şekilde Elazığspor’umuzun problemlerini halletmek için elimizden gelen gayretleri sarf edeceğiz. Varsa yoksa Elazığspor vardır. Bir olalım, birlik olalım, hep beraber bu şehri güzel günlere kavuşturalım diyorum” dedi.

Transfer tahtasını gelecek hafta açacaklarını belirten Yumakgil, “Şu an önemli olan tahtanın açılması değil. Önemli olan transferleri hazırlamamız. Hazırladıktan sonra tahtayı açıp çocukların lisanslarını çıkaracağız. Şu anda İstanbul’da bir yöneticimiz var. Transfer görüşmelerini yapıyor. Biz arkadaşlarla, hocamızla istişare edeceğiz ve kararımızı vereceğiz. Şu an ki gayemiz Türkiye’nin 5 büyük takımında kadroya giremeyen, kamp geçirmiş gençleri almak. Alabilirsek de 2 yabancı alıp işi sonlandırmayı düşünüyoruz. Görüşüp anlaştığımız oyuncular var ama bizim mazbatayı almamızı bekliyorlar. Pazartesi ya da salı onları tek tek açıklayacağız” dedi.

Elazığspor’un yeni başkanı Yumakgil’in yönetim listesinde Abdulkadir Toluç, Ahmet Erdoğan, Ali Şiş, Aytunç Sunguroğlu, Başaran Yaşlı, Çağdaş Yurt, Emrah Demirci, Erhan Eren Kurnaz, Haşim Ayverdi, İhsan Akmurat, İkbal Demirbağ, Kürşat Mete Obuz, Mahmut Yıldız, Mehmet Çoban, Mehmet Hamedi, Mehmet Yalçın, Metin Yüksel Akman, Nurettin Kaya, Murat Yerlikaya, Mustafa Ağar, Mustafa Bahadır Çiçek, Nurullah Çelik, Zeki Dağ ve Zülfü Altuntaş yer aldı.