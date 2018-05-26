Elazığspor’da yeni başkan Mehmet Parlakyıldız oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da, Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi. Belediye Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan kongreye 120 delege katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu 2. Başkan Karahan Çelik tarafından kamuoyuna açıklandı. Daha sonra Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu delegelerin oylarına sunuldu ve ibra edildi.

24 Mayıs 2017 ve 18 Mayıs 2018 tarihleri arası gelir gider tablosu da 2. Başkan Çelik tarafından delegelere sunuldu ve Elazığspor’un toplam borcunun 36 Milyon 372 Bin 227,59 TL olduğu kamuoyuna duyuruldu. Çelik, Spor Toto ve TFF alacaklarının ardından borcun 33 Milyon 300 Bin TL gibi bir rakama ineceğini ifade etti.

Bu süreçte söz alan delegeler eksik gördükleri tespitleri Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik’e iletti. Gerçekleştirilen müzakereler neticesinde Elazığspor’un gelir gider tablosu da yönetim kurulunca ibra edildi.

Divan Başkanı Galip Belhan’ın çağrısının ardından Elazığspor Kulübü Başkanlığı için 3 isim, yönetim kurulu listelerini divana sundu. Burak Çiftçioğlu, Necati Erdem ve Mehmet Parlakyıldız başkanlık için yarışırken, yeni üyelerin delege olabilmeleri için oylama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde Burak Çiftçioğlu’nun listesindeki isimler delegeler tarafından kabul görmezken, Necati Erdem’in istediği üyelikler kabul edildi. Çiftçioğlu ve destekçileri ile Elazığspor delegeleri arasında yaşanan tartışma araya emniyet güçlerinin girmesiyle yatıştırıldı. Olayın akabinde Burak Çiftçioğlu destekçileri salonu terk etti.

Kapalı zarf usulüne göre yapılan oylamada 148 delege oy kullandı. 148 oyun 116’sını Mehmet Parlakyıldız, 31’ini Necati Erdem alırken, 1 oy geçersiz sayıldı. Bu oylamanın ardından 19 Mayıs 2018 - 31 Mayıs 2019 Dönemi tahmini Bütçe Tasarısı da Elazığspor delegelerince kabul gördü.

Parlakyıldız: “Takımımızı hedefe taşımaya çalışacağız”

Kendisini Elazığspor Başkanlığı’na layık gören delegelere teşekkür ederek konuşmasına başlayan yeni başkan Mehmet Parlakyıldız, “Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın öncülüğünde, Sedat Karataş ve yönetiminin borcu 33 Milyon TL gibi bir rakama düşürmelerinden dolayı kendilerine müteşekkirim. Bundan sonraki bayrak yürüyüşümüzde yönetimimle birlikte hedefi daha ileriye taşıyıp, borcu mümkünse sıfırlayıp takımımızı hedefe taşımaya çalışacağız. Bu süreçte tabii ki sıkıntılarımız çok. Bütün Elazığ halkından dualarını eksik etmemelerini istiyorum. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Karataş: “Büyük destek, büyük köstek olanlar oldu”

İki yıllık süre zarfında büyük sıkıntılarla uğraştıklarını dile getiren Elazığspor eski başkanı Sedat Karataş, “Spor Toto 1. Lig’de hiçbir kulüp bu borçla lige tutunamadı. İlk göreve geldiğimizde bizzat Yıldırım Demirören tarafından bu bize söylendi. Bütün kanallarda Elazığspor ligin ilk düşen takımıdır yorumu yapılırken biz göreve geldik. Elimizden geldiğince destek çıkmaya çalıştık. Büyük destek olan, büyük köstek olanlar oldu. Tüm Elazığlılar’ın yönetime sahip çıkacaklarına inanıyorum. İnşallah artık problemlerle anılan bir takım olmaz Elazığspor. Kupalarla şampiyonluklarla anılır inşallah. Büyük Elazığspor taraftarına da teşekkür ederiz. Elazığspor’dan alacağım yoktur” diye konuştu.