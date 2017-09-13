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13 Eylül 2017 12:56

Elazığspor’un kaptanı ikinci kez baba oldu

Elazığspor takım kaptanı Onur Güney, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Elazığspor’un kaptanı ikinci kez baba oldu

13 Eylül 2017 12:56


TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’un tecrübeli kaptanı Onur Güney, ikinci kez baba oldu.Onur Güney’in eşi Zeynep Güney bu sabah bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Onur-Zeynep Güney çiftinin bebeklerine Göktürk ismini verdiği öğrenildi.


İkinci kez baba olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu Onur Güney, "İlk çocuğumuz İsra da Elazığ’da dünyaya gelmişti. Rabbim nasip etti Göktürk’te Elazığ’da doğdu. Sevinçliyiz, mutluyuz. Mevlam bu güzel duyguyu ikinci kez bizlere nasip etti. Gerek telefonla arayan, gerekse yanımızda olan tüm dostlarımızdan Allah razı olsun" dedi.




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