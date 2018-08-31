Elaziz Belediyespor, Mustafa Soytaş’ı transfer etti

Lig ekibi Yomraspor’da forma giyen sol kanat oyuncusu Mustafa Soytaş ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Elaziz Belediyespor, dış transferin son gününde bir takviye daha yaptı. Elazığ temsilcisi, son olarak TFF 3. Lig ekibi Yomraspor’da forma giyen sol kanat oyuncusu Mustafa Soytaş ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

1986 Antalya doğumlu olan Mustafa profesyonelliğe Ankaragücü’nde yükseldi. Daha sonra sırasıyla Zeytinburnuspor, Türk Telekomspor, Alanyaspor, Körfez İskenderunspor, Sarıyer ve Kırklarelispor formaları giyen 1.74 boyundaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Yomspor’da geçirdi. Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibiyle 22 maçta forma giyen Mustafa, iki kez rakip fileleri havalandırdı.

Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca ise 247 lig maçına çıkarak, 10 gol kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız, son olarak Yomspor’da oynayan sol kanat oyuncusu Mustafa Soytaş ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.