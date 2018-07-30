Elaziz Belediyespor, Oktay Pop’u aldı

Lig’de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elaziz Belediyespor, son olarak Oktay Pop’u renklerine bağladı.

Lig 2. Grup’ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını devam ettiren Elaziz Belediyespor, son olarak TFF 2. Lig ekibi Niğde Belediyespor’da oynayan sağ kanat oyuncusu Oktay Pop ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Transfere ilişkin olarak Elaziz Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Profesyonel Futbol Takımımız, bir dönem Elazığspor forması da giyen ve son olarak TFF 2. Lig ekibi Niğde Belediyespor’da oynayan sağ kanat oyuncusu Oktay Pop ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig’de 25 lig maçında görev almıştır. Oktay Pop’a hoş geldin diyor, kırmızı-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.

1988 İzmit doğumlu olan Oktay, Kocaelispor ile başlayan futbolculuk kariyerinde sırasıyla Lüleburgazspor, Mardinspor, Elazığspor, Tavşanlı Linyitspor, Denizlispor, Hatayspor, Tokatspor, Fethiyespor ve son olarak Niğde Belediyespor’un formalarını giydi. Kariyeri boyunca toplam 291 resmi maçta görev yapan Oktay Pop, rakip fileleri 20 kez havalandırma başarısı gösterdi. Sezon başında herhangi bir takımla anlaşmayan Oktay Pop, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin düzenlediği Bolu kampında hazırlıklarına devam ediyordu. Oktay Pop, TPFD’nin düzenlediği hazırlık kampı sayesinde, form tutmuş olarak Elaziz Belediyespor’un kampına dahil oldu.