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03 Ağustos 2018 11:40

Elaziz Belediyespor ön liberosunu buldu

Elaziz Belediyespor, son olarak Ergene Velimeşespor’da forma giyen ön libero Halil İbrahim Yazğılı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Elaziz Belediyespor ön liberosunu buldu

03 Ağustos 2018 11:40


TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor, dış transfere devam ediyor. Kırmızı - Lacivertli kulüp son olarak Ergene Velimeşespor’dan ön libero Halil İbrahim Yazğılı ile 2 yıllık anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu için Kulüp tesislerinde Kulüp Müdürü Metehan Kaçar’ın katılımı ile imza töreni düzenlendi.


Kulüpten yapılan açıklamada; “Profesyonel futbol takımımız, Ergene Velimeşespor’dan Halil İbrahim Yazğılı ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibinde 21 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyerek 1 gol kaydetmiştir. Halil İbrahim’e hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz”denildi.


Profesyonel Futbol yaşantısına Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor’da başlayan Halil İbrahim, Van Büyükşehir Belediyespor ve son olarak Ergene Velimeşespor formaları giydi.




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