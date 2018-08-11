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11 Ağustos 2018 19:22

Elaziz Belediyespor Veysel Aksu’yu kadrosuna kattı

Elaziz Belediyespor, Tirespor 1922’de forma giyen stoper Veysel Aksu ile anlaşmaya vardı.

Elaziz Belediyespor Veysel Aksu’yu kadrosuna kattı

11 Ağustos 2018 19:22


TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Elaziz Belediyespor, Süper Lig tecrübesi bulunan tecrübeli stoper Veysel Aksu ile el sıkıştı. Takımın kamp yaptığı Afyon’a giden tecrübeli oyuncu ile her konuda mutabakat sağlandı.


Kulüpten yapılan açıklamada; “Takımımız bir dönem Elazığspor forması da giyen ve Süper Lig tecrübesi bulunan stoper Veysel Aksu ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Veysel’e hoş geldin diyor, Kırmızı - Lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.


1985 Manisa Turgutlu doğumlu olan Veysel, Bursaspor’da profesyonel oldu. Daha sonra Bursa Merinosspor, Kayserispor, Kayserispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor, Siirtspor, Elazığspor, Kayseri Erciyesspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor, Şanlıurfaspor, Bayrampaşa, Keçiörengücü ve Tirespor 1922 takımlarında forma giydi. Tecrübeli oyuncu stoper mevkiinin yanı sıra, sağ bek pozisyonunda da oynayabiliyor.




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