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11 Temmuz 2017 15:30

Elaziz Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

Elaziz Belediyespor, yeni sezona iki etap halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlanacak.

Elaziz Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

11 Temmuz 2017 15:30


TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Elaziz Belediyespor’un, 2017-2018 sezonu öncesi kamp programı netlik kazandı. İki etap halinde gerçekleştirilecek olan kamp programının ilki 17-30 Temmuz tarihleri arası Elazığ’da yapılacak.


17 Temmuz’da Elazığ’da toplanacak olan teknik heyet ve futbolcuların, 1. etap kamp çalışmalarını kulüp tesislerinde 30 Temmuz’a kadar gerçekleştireceği bildirildi. 3 günlük aranın ardından ise kırmızı-lacivertliler, 3 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak. Hazırlık maçı ağırlıklı geçeceği aktarılan 2. etap kampının 15 Ağustos’ta sona ereceği kaydedildi.




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