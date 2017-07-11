Elaziz Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Elaziz Belediyespor’un, 2017-2018 sezonu öncesi kamp programı netlik kazandı. İki etap halinde gerçekleştirilecek olan kamp programının ilki 17-30 Temmuz tarihleri arası Elazığ’da yapılacak.

17 Temmuz’da Elazığ’da toplanacak olan teknik heyet ve futbolcuların, 1. etap kamp çalışmalarını kulüp tesislerinde 30 Temmuz’a kadar gerçekleştireceği bildirildi. 3 günlük aranın ardından ise kırmızı-lacivertliler, 3 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak. Hazırlık maçı ağırlıklı geçeceği aktarılan 2. etap kampının 15 Ağustos’ta sona ereceği kaydedildi.