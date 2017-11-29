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29 Kasım 2017 13:41

Elaziz Belediyespor’da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı

TFF 3.

Elaziz Belediyespor’da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı

29 Kasım 2017 13:41

Lig 3. Grup ekiplerinden Elaziz Belediyespor, iki futbolcuyla yollarını ayırdı.


Lig 3. Grup’ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, orta saha oyuncusu Adnan Kızılgöz ve savunmada görev yapan Onur Anıl ile yollarını ayırdı.


Elaziz Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada;“Profesyonel futbol takımımız, futbolcular Adnan Kızılgöz ve Onur Anıl ile yollarını ayırmıştır. İki futbolcuya da kulübümüze verdikleri emeklerden ötürü teşekkür ediyor, futbolculuk kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.


Adnan Kızılgöz bu sezon Elaziz Belediyespor formasıyla 11 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyerken, 1 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma şansı buldu.




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