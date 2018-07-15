Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 12:32

Elaziz Belediyespor’da, Abdullah sözleşmesini uzattı

Elaziz Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transferde tecrübeli oyuncu Abdullah Temircan ile yeniden anlaşarak sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Elaziz Belediyespor’da, Abdullah sözleşmesini uzattı

15 Temmuz 2018 12:32


Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor, iç transferde takımın tecrübeli isimlerinden Abdullah Temircan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon takımın stoper mevkiinde yükü çeken tecrübeli oyuncu, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle kendisini 1 yıllığına yeniden Elaziz Belediyesporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.


Kulüpten yapılan açıklamada," Takımımız iç transferde tecrübeli oyuncumuz Abdullah Temircan ile yeniden anlaşmıştır. Ön libero ve stoper mevkilerinde görev yapan futbolcumuz, kulüp tesislerimizde düzenlenen ve Başkanımız Ahmet Toprak’ın katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Abdullah Temircan’a yeni sezonda başarılar diliyoruz” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç