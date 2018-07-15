Elaziz Belediyespor’da, Abdullah sözleşmesini uzattı

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor, iç transferde takımın tecrübeli isimlerinden Abdullah Temircan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon takımın stoper mevkiinde yükü çeken tecrübeli oyuncu, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle kendisini 1 yıllığına yeniden Elaziz Belediyesporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada," Takımımız iç transferde tecrübeli oyuncumuz Abdullah Temircan ile yeniden anlaşmıştır. Ön libero ve stoper mevkilerinde görev yapan futbolcumuz, kulüp tesislerimizde düzenlenen ve Başkanımız Ahmet Toprak’ın katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Abdullah Temircan’a yeni sezonda başarılar diliyoruz” denildi.