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26 Aralık 2017 10:10

Elaziz Belediyespor’da Antalya kampı başladı

TFF 3.

Elaziz Belediyespor’da Antalya kampı başladı

26 Aralık 2017 10:10

Lig 3. Grup’ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, Antalya’da kampa girdi.


Elaziz Belediyespor’un ara dönem hazırlıkları için tercihi Antalya oldu. Lig 3. Grup’ta ligin ilk yarısını 23 puanla 9. sırada tamamlayan kırmızı - lacivertli ekip Antalya’da toplanarak ligin ikinci yarısı hazırlıklarına başladı. Kaldığı otelin sahasında yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi. Teknik Direktör Alaattin Tutaş ile yardımcıları yönetimde yapılan antrenmana yeni transferler Oğuzhan Baykal ile Kadir Taşoğlu katılırken, Eren Çinkılınç’ın ise yakın zamanda kampa dahil olacağı bildirildi.


Elazığ ekibi, 12 gün boyunca hazırlıklarını Antalya’da sürdürüp 3 hazırlık maçı yapacak.




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