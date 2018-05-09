Elaziz Belediyespor’da hedef 2. lig

lige yükselme hedefinde olduklarını söyledi.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezonu 52 puanla 5. sırada tamamlayan ve adını play-off’a yazdıran Elaziz Belediyespor, yarı finalin ilk maçında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Teknik Direktör Alaattin Tutaş yönetiminde maçın hazırlıklarına ara vermeden devam eden Elazığ ekibinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Futbolcuları ve teknik heyeti play-off’a yükselmelerinden dolayı tebrik eden Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, “Play-off’a yükselerek hedefimizin ilk ayağını tamamladık. Cuma günü Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağız. Futbolcularımız maçın öneminin bilincinde. İnşallah başarılı bir sonuçla buradaki maçın ilk ayağını tamamlayıp Tarsus’a gideceğiz. Play-off’u şampiyonlukla tamamlamak istiyoruz” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren hedeflerini play-off olarak koyduklarını aktaran Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş ise, “Bu takımın maçlardaki performansı bizim play-off’u hak ettiğimizi gösteriyordu. Belki Kızılcabölük maçına bırakmamamız gerekiyordu ama orada da istediğimizi aldık. Kızılcabölük maçından sonra biz Tarsus İdman Yurdu’na odaklandık. Tarsus’la yatıp, Tarsus’la kalkıyoruz, onların yaptığı maçları izliyoruz. Sezon başından beri yaptığımız hataları ve golleri inceledik. Cuma günü taraftarlarımızın desteğiyle iyi bir skor almak istiyoruz biz. Bu yola baş koyduk, hedefimiz 2. Lig. 2. Lig’e çıkmak istiyorsak, çok çalışmalıyız. Cuma gününe kadar çok çalışıp, sahada en iyi sonucu almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.