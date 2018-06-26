Elaziz Belediyespor’da kamp programı netleşti

Lig’de mücadele eden Elaziz Belediyespor’da yeni sezon öncesi kamp programı netlik kazandı.

Lig 3. Grup’ta geçtiğimiz sezon Elazığ’a play-off heyecanı yaşatan Elaziz Belediyespor’da, 2018-2019 Sezonu öncesi kamp programı belli oldu. Kırmızı - Lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 16 Temmuz’da Elazığ’da toplanacak olan teknik heyet ve futbolcular, 3 Ağustos’a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.Daha sonra 3 günlük izne ayrılacak olan Elaziz Belediyesporlu teknik heyet ve futbolcular 6 Ağustos’ta 2. Etap kampı için Afyonkarahisar’da bir araya gelecek. İkinci etap kampında hazırlık maçlarına ağırlık verecek olan Elazığ ekibinde çalışmalar 18 Ağustos itibariyle tamamlanacak ve takım izne ayrılacak.

3 günlük iznin ardından Elazığ’da toplanacak olan Kırmızı - Lacivertli ekip,bayramın ikinci günü itibariyle hazırlıklarını Elazığ’da devam ettirecek.