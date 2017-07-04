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04 Temmuz 2017 13:15

Elaziz Belediyespor’dan kaleye takviye

Elaziz Belediyespor 2017-2018 sezonu öncesi kalesini güçlendirdi.

Elaziz Belediyespor’dan kaleye takviye

04 Temmuz 2017 13:15


Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, son olarak Denizli Futbol A Spor’da forma giyen kaleci Engin Olgun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1992 Samsun Çarşamba doğumlu olan Engin’in kariyerinde Çarşambaspor, Tarsus İdman Yurdu, Belediye Bingölspor, 68 Yeni Aksarayspor ve Maltepespor gibi takımlar bulunuyor. Elaziz Belediyespor Kulüp tesislerinde düzenlenen törenle Engin Olgun kendisini 2 yıllığına kırmızı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Törende Elaziz Belediyespor Başkanı Ahmet Toprak’ta hazır bulundu.


Kırmızı - Lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada "Engin’e hoşgeldin diyor. Kırmızı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" denildi.




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