Elaziz Belediyespor’dan Mehmetçik Vakfına bağış

Elaziz Belediyespor futbolcuları ve teknik heyeti örnek bir davranış sergiledi. Takımdan aldıkları primleri Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı alan teknik heyet ve futbolcular, bugün topladıkları bin 425 lirayı vakfın hesabına yatırdı.

Elaziz Belediyespor futbolcularından Oğuzhan Baykal, "Bizim huzurumuz için kendilerini siper eden Mehmetçiklerimizin yanında bizim yaptıklarımız az bile kalır. Allah onların yardımcısı olsun. Kulüp olarak her zaman her daim Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.

Mehmetçik’n vatan ve millet için Afrin’de mücadele verdiğini dile getiren futbolcu Eren Çinkılınç, "Mehmetçik’imize bir nebze yardımcı olabilmek için bağış yaptık. Mehmetçiğimizin yaptığının yanında bizimki hiçbir şey ama çorbada tuzumuz olsun istedik" diye konuştu.

Teknik heyet ve futbolcular olarak Mehmetçik Vakfına bağış yapma kararı aldıklarını dile getiren Yardımcı Antrenör İbrahim Adem ise, "Mehmetçiklerimize bir katkıda bulunmaya karar verdik. Mehmetçiklerimizin ve askerimizin yanındayız. Amacımız bizler için mücadele eden Mehmetçik’imize bir katkıda bulunmak. Bu bağlamda bugün gönüllerden, yüreklerden kopan bu katkıyı Mehmetçik Vakfımıza yatırdık” ifadelerini kullandı.