Elaziz Belediyespor,Ertuğrul Köktürk’le anlaştı

Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Kırmızı - Lacivertli ekip, bu kapsamda son olarak 3. Lig ekiplerinden Kozan Belediyespor’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Ertuğrul Köktürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Takımımız, son olarak Kozan Belediyespor’da forma giyen Ertuğrul Köktürk ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçen sezonun ilk yarısını Erokspor’da, ikinci yarısını ise Kozan Belediyespor’da geçiren Ertuğrul Köktürk, toplam 21 maçta 3 gol kaydetti. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.

2015 yılında Başakşehir ile profesyonelliğe adım atan 24 yaşındaki futbolcu Güngörenspor, Çatalcaspor, Çubukspor, Kırıkhanspor, Erokspor ve son olarak Kozan Belediyespor’da forma giydi.