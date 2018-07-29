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29 Temmuz 2018 12:47

Elaziz Belediyespor,Ertuğrul Köktürk’le anlaştı

Elaziz Belediyespor, son olarak Kozan Belediyespor’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Ertuğrul Köktürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Elaziz Belediyespor,Ertuğrul Köktürk’le anlaştı

29 Temmuz 2018 12:47


Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Kırmızı - Lacivertli ekip, bu kapsamda son olarak 3. Lig ekiplerinden Kozan Belediyespor’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Ertuğrul Köktürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüpten yapılan açıklamada; “Takımımız, son olarak Kozan Belediyespor’da forma giyen Ertuğrul Köktürk ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçen sezonun ilk yarısını Erokspor’da, ikinci yarısını ise Kozan Belediyespor’da geçiren Ertuğrul Köktürk, toplam 21 maçta 3 gol kaydetti. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.


2015 yılında Başakşehir ile profesyonelliğe adım atan 24 yaşındaki futbolcu Güngörenspor, Çatalcaspor, Çubukspor, Kırıkhanspor, Erokspor ve son olarak Kozan Belediyespor’da forma giydi.




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