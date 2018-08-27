Elaziz Belediyespor,Hüseyin Atalay’ı transfer etti

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elaziz Belediyespor, son olarak TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’da forma giyen ön libero Hüseyin Atalay’ı transfer etti. Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Elaziz Belediyespor, yeni ön liberosuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1991 Antalya doğumlu olan Hüseyin, 2011 yılında Antalyaspor ile profesyonelliğe adım attı. Daha sonra Denizlispor, Karşıyaka ve Fethiyespor formaları giyen tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Tuzlaspor’da geçirdi.

Kariyerinde 11 Süper Lig, 67 TFF 1. Lig olmak üzere toplam 254 maçı bulunan Hüseyin Atalay, rakip fileleri 20 kez havalandırdı.

Elaziz Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’da forma giyen Hüseyin Atalay ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.