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02 Ağustos 2018 19:53

Elinde çaldığı televizyonla polise yakalandı

Elazığ’da çaldığı televizyonla sokakta giden hırsız polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Elinde çaldığı televizyonla polise yakalandı

02 Ağustos 2018 19:53


Televizyonla yakalanan şüpheli ile ona yardım eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ev ile iş yerlerinde meydana gelebilecek hırsızlıkların önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma yaptı. Çalışma kapsamında merkez Rüstempaşa Mahallesinde gece elinde televizyon olan C.B.K’yi fark eden polis şüpheliyi durdurdu. Polis, şahsın elindeki televizyonun merkez Mustafapaşa Mahallesinde bir işyerinden çalındığını tespit etti. Şüpheli C.B.K’nin gözaltına alınmasının ardından ona yardım eden F.O. da yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 2 şüpheli nitelikli hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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