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07 Mayıs 2018 17:04

Engelliler, farkındalık için sahneye çıktı

Elazığ’da özel eğitim alan engellilerin yer aldığı “Farkında ol" temalı tiyatro oyunu sahnelendi.

Engelliler, farkındalık için sahneye çıktı

07 Mayıs 2018 17:04


Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde Özel Eğitim Meslek Lisesi ile Elazığ Müzik ve Sanat Derneği Tiyatro Kulübü tarafından “Farkında ol" temalı tiyatro sahnelendi. Özel eğitim alan öğrenciler, tiyatronun yanı sıra yöresel halk oyunları da oynadı. Oyunlar, izleyenler tarafından beğeniyle izlendi.


İşitme engelli öğrencilerle bir eğitim içerisinde olmaktan gurur duyduğunu aktaran Okul Müdürü Engin Yılmaz, 14 farklı ilden öğrencilerinin bulunduğunu aktardı.


Öğrencilerle birlikte tiyatro , halk oyunları gösterisi yapmaya karar verdiklerini ifade eden Yılmaz, öğretmen,tiyatro grubu ve halk oyunları ekibiyle başarılı bir çalışma yaparak öğrencilerinin güzel bir gösteri sunduğunu kaydetti.


Etkinliğe, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat,İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Ulufer, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Rıza Ekmekyapar, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.




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