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10 Mayıs 2018 12:04

Engelliler farkındalık için yürüdü, halk oyunu oynadı

Elazığ’da engelliler haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenlenirken, özel öğrencilerin yer aldığı folklor ekibi de halk oyunları gösterisi sundu.

Engelliler farkındalık için yürüdü, halk oyunu oynadı

10 Mayıs 2018 12:04


10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Öğretmenevi önünde başlayan, yürüyüşe engelli ve engelsiz bireyler katıldı. Yürüyüşte engelli bireyler, ’Herkes bir engelli adayıdır, engelleri aşmak için el ele, bugün sağlıklısın peki yarın’ gibi yazılı dövizleri taşıdı. Yürüyüşe engelli bireylerin yanı sıra Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yardımcısı Selahattin Bozkurt, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonunda özel eğitim veren kurumlara sertifika verildi. Ardından Hazarbaba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde özel eğitim alanlardan oluşturulan folklor ekibi, halk oyunları gösterisi sundu.


Herkesin birer engelli adayı olduğu dünyada yaşadıklarını dile getiren Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, “Bunu unutmayarak sürekli aklımızın bir köşesinde tutarak engelli kardeşlerimizle empati kurmak çok önemli. Onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak anlamında topluma daha kolay adapte olma anlamında hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bu sadece devlet ve kurumlar olarak değil, zaten bunlar sosyal devletin gereği olarak sonuna kadar hepsi gerçekleştiriyor. Şu an için Elazığ’da 5 bin tane aileye evde bakım hizmeti kapsamında engelli kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek anlamında destek olunuyor. Maddi ve manevi anlamda tüm desteği sonuna kadar gerçekleştiriyoruz. Yeterli mi değil üstüne koyarak bunu ilerletmek gerekiyor. Bu kurumlar üzerine değil toplum olarak hepimize düşen bir vazifedir” dedi.




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