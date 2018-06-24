Elazığ Belediyesi, oy kullanmak isteyen engelli vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için engelli taşıma araçları ile hizmet verdi. Oy kullanmak isteyen fiziksel engelli vatandaşlar, Alo 153 Beyaz Masa hattını arayarak, belediye ekiplerine ulaştı. Belediyede hazır bekletilen 2’si engelli 15 araç hasta ve engellileri alarak oy kullanacakları okula götürüp, oyunu kullanmasının ardından evine tekrar bıraktı.

Rüstempaşa Mahallesi’nde ikamet eden fiziksel engelli 63 yaşındaki Telli Bulut da, oy kullanmak için beyaz masa birimini aradı. Tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Bulut’u ekipler, engelli aracı ile evinden alıp oyunu kullanacağı Gazi Anadolu Lisesi’ne götürdü. Oy pusulası yetkililer tarafından araca getirildi. Oyunu kullanan Bulut, daha sonra tekrar evine bırakıldı.

Teyzesinin engelli olduğunu belirten yeğeni Veysel Polat, “Allah belediyemizden razı olsun. İyi bir hizmet. Burada bu tür zorluklara karşı belediyenin faydasını görüyoruz. Başarılarının da devamını diliyorum. Teyzem engelli. Getirme götürme sıkıntısı vardı. Getirdik burada oyunu rahat bir şekilde kullanabildi” dedi.