Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 14:23

Engelliler ve hastalar da ekipler tarafından taşınarak oylarını kullandı

Elazığ’da oy kullanmak isteyen fiziksel engelli vatandaşların, belediye ekipleri tarafından taşınarak oy kullanmaları sağlandı.

Engelliler ve hastalar da ekipler tarafından taşınarak oylarını kullandı

24 Haziran 2018 14:23


Elazığ Belediyesi, oy kullanmak isteyen engelli vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için engelli taşıma araçları ile hizmet verdi. Oy kullanmak isteyen fiziksel engelli vatandaşlar, Alo 153 Beyaz Masa hattını arayarak, belediye ekiplerine ulaştı. Belediyede hazır bekletilen 2’si engelli 15 araç hasta ve engellileri alarak oy kullanacakları okula götürüp, oyunu kullanmasının ardından evine tekrar bıraktı.


Rüstempaşa Mahallesi’nde ikamet eden fiziksel engelli 63 yaşındaki Telli Bulut da, oy kullanmak için beyaz masa birimini aradı. Tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Bulut’u ekipler, engelli aracı ile evinden alıp oyunu kullanacağı Gazi Anadolu Lisesi’ne götürdü. Oy pusulası yetkililer tarafından araca getirildi. Oyunu kullanan Bulut, daha sonra tekrar evine bırakıldı.


Teyzesinin engelli olduğunu belirten yeğeni Veysel Polat, “Allah belediyemizden razı olsun. İyi bir hizmet. Burada bu tür zorluklara karşı belediyenin faydasını görüyoruz. Başarılarının da devamını diliyorum. Teyzem engelli. Getirme götürme sıkıntısı vardı. Getirdik burada oyunu rahat bir şekilde kullanabildi” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç