Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elazığ’da yaklaşık 26 dönümlük yeri, bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz, Güzel bir şehitler anıtı da koyacağız, TOKİ Çarşambaya kadar projesini hazırlayıp taslağı bize getirecek" diyerek Elazığlıların istediği müjdeyi verdi.

İHA muhabirinin görüştüğü Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği millet bahçesinin daha önce yıkılan emniyetin eski yerinde kurulacağını söyledi.

18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK’lı terörist, bombalı minibüsle Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik saldırı gerçekleştirmişti. Hain saldırıda polis memurları Serhat Öztürk (30), Elvan Özbay (45) ve Yusuf Kenan Mutlu (50) şehit olmuş, 250 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından zarar gören emniyet müdürlüğü binası yıkılmıştı.Saldırının yaşandığı yerde kendiliğinden üzerinde 3 gülün olduğu fide çıkmıştı.Hain saldırı sonrasında Elazığlılar, şehitler anıtının da olduğu bir yer yapılmasını talep etmişti.