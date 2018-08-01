Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında başlatılan ‘Sağlıkta Dönüşüm’ün ikinci fazını oluşturan şehir hastanelerinin 6’ncısı Elazığ’da kapılarını halka açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’hayalim’ dediği şehir hastanelerinden biri olan Elazığ Şehir Hastanesi, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ile göz kamaştırırken, sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında verilecek hizmetin ilk adımını attı. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören toplam 260 hasta ile yoğun bakım hastalarının taşınma işlemi tamamlanırken, poliklinik ve acil servisler dahil tüm birimler aynı anda hizmete başladı. Toplam 227 poliklinikteki tıbbi sekreterler, gelen hastaların kayıt işlemlerini bekletmeden yaparken tüm birimlerdeki doktorlar da hasta kabulüne başladı. Yürüyemeyen ya da yaşlı ve engelli hastalar ile acil servise getirilen çocuklar, elektrikli ve akülü araçlarla taşındı.

4 bin personelin hizmet vereceği ve içerisinde 37 ameliyathane, 160 yoğun bakım, 28 tane diyaliz ünitesi, psikiyatri, kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yer aldığı bin 38 yataklı Elazığ Şehir Hastanesinin, 355 bin metrekarelik kapalı alan üzerinde kurulduğu ve 600 milyonluk bir yatırım olduğu öğrenildi.

Elazığ’da tarihi bir gün yaşandığını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Her gün gelişen, büyüyen, zenginleşen ve ileri doğur giden ilimizde bin 38 yataklı şehir hastanesinin hasta kabulü fiilen başlamış oldu. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehir hastanesinin Elazığ’da yapılmasına karar veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarlığımızı belirtmek istiyorum. Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a , sağlık bakanımıza ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Bu hastane Elazığ’ın sağlık turizmine çok büyük etki edecektir. Sadece çevre illerimizden değil, yurt dışından da birçok hastayı burada ağırlamamıza vesile olacaktır. Bölgemize ve ülkemiz hayırlı olsun” dedi.

Bir zamanlar Elazığ’dan başka illere hasta sevk ederken, artık diğer illerden tedavi için Elazığ’a hasta geldiğini vurgulayan İl Sağlı Müdürü Cahit Polat, “Yurt dışından da hastalar gelmektedir. Bu hastane hem ülkemiz hem de Elazığ için çok önemli . Sağlık ekibi olarak çok gururluyuz. Hastanemiz bin 38 yataklı bir hastane. 227 adet polikliniğimiz, 37 adet ameliyathanemiz, 26 adet hemodiyaliz ünitemiz, 160 adet yoğun bakım ünitemiz var. Tüm yataklarımız nitelikli yatak. 169 kişilik çift kişilik odalar var. Diğerlerinin hepsi tek kişilik odalardır. 16 tane de süit odamız var. Burası 5 yıldızlı otelden daha lüks bir mekan. İnsanlarımız en güzeline layık. Çok güzel bir sağlık hizmeti vereceğimize inanıyoruz. Bugün itibari ile hizmetimize başladık. Buraya Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Harput kampüsünü, ve diş hastanesini taşıdık. Diş hastanemizde 69 adet diş ünitesi ve 2 adet diş ameliyathanesi var. 4 yataklı servisimizi mevcut. Şu an kadar her şey yolunda ilerliyor. Hastalarımız geliyorlar” diye konuştu.

Hastanenin Elazığ için bir cevher, umut ve sağlık kaynağı olduğunu aktaran vatandaşlardan Tuncay Sönmez, “Her tarafı ter temiz ve pırıl pırıl. Hizmetler yerinde. Hastaları otomatik taşıyan cihazlar var. Bunlar çok güzel” diye konuştu.

Hastanenin çok güzel olduğu dile getiren vatandaşlardan Mehmet Er ise, “Ben Bursa’da yaşıyorum. Askerlik görevimi yapıyorum. Açılışı yapılan hastane çok güzel. Muazzam bir şey olmuş. Otel ve AVM gibi. Yürüyen merdivenleri ve her şeyi var. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.