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13 Eylül 2017 12:44

Eşini uyurken öldürmek isteyen kocaya, 12 yıl 6 ay hapis cezası

Elazığ’da tartıştığı eşini uyurken pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan şahsa, mahkeme heyeti karar duruşmasında 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Eşini uyurken öldürmek isteyen kocaya, 12 yıl 6 ay hapis cezası

13 Eylül 2017 12:44


Olay, 16 Ekim 2014 tarihinde merkez Olgunlar Mahallesi’ndeki bir evde meydana gelmişti. İddiaya göre, 41 yaşındaki Olcay T., olaydan 5 ay önce evlendiği 34 yaşındaki eşi Funda T’nin kendisini yatak odasına almaması üzerine uyurken pompalı tüfekle 3 el ateş ederek ağır yaralamıştı. Olayın ardından yakalanan Olcay T. çıkarıldığı mahkemece, kasten eşini öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Sanık Olcay T., hakkında Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Olcay T., avukatı ve yaralı kurtulan eşi ile yakınları katıldı.


Pişmanlığını dile getiren Olcay T., 3 yıldır kapalı cezaevinde yattığını belirterek, tahliyesini talep etti. Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında sanığın, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi.


Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti de kararını açıklayarak, sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.




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