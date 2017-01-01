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01 Ocak 2017 16:34

Eski Askeri Hastanede iki yeni birim daha hizmete girdi

Eski Askeri Hastanede iki yeni birim daha hizmete girdi

01 Ocak 2017 16:34

Elazığ’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne devredilen Askeri Hastanesinde Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ve Hemodiyaliz Ünitesi hizmete açıldı.
Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’na devredilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rizaiye binası olan Elazığ Askeri Hastanesi’ne Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ve Hemodiyaliz ünitesi yapıldı. Yeni ünitelerin açılış törenine Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Ömer Serdar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve davetliler katıldı.
26 Ağustos tarihinde yapılan Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığına geçen eski Askeri Hastanesinde yeni birimleri hizmete açtıklarını belirten Vali Zorluoğlu, “Bu hastanenin devir alınması ile birlikte buradaki eksik kapasite süratle tamamlandı. Yüzde 7’lerde olan yatak doluluk oranı yüzde 80’lerin üzerine çıktı. Ulaşım olanaklarının gelişmesi ile birlikte inşallah bu oran yüzde 100’e ulaşacak. Hastanemizde, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ve Hemodiyaliz Ünitesini hizmete açtık. Fiziki anlamda güzel mekanlar oluşturulmuş” dedi.
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ve Hemodiyaliz Ünitesinin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Ömer Serdar, “Hastane kapasitesinin ve personelinin artırılması ve sadece askerlere değil vatandaşlara hizmet vermesini görmek bizim için mutluluk verdi. Elazığ sağlık sektörü açısından önemli bir merkez. Bu merkez gelişerek bölgeye hizmet verecektir” diye kaydetti.
Elazığ’da sağlık sektörünün ilerlediğini aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Elazığ geçmişte de sağlık sektöründe ileride olan illerden biridir. İnanıyorum ki Elazığ, ilerde de turizm sektörünün merkezi olacak. Açılışını yaptığımız her iki ana bölümün hastalarımıza şifa vermesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ve Hemodiyaliz ünitesi kurdele kesilerek hizmete açıldı.



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