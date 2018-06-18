En insafsız gözlerin bile görebileceği bir şekilde Türkiye’de olağanüstü bir gelişme, hayat standartlarının yükseğe çekildiği dönemleri arka arkaya yaşadık. Bu icraatları önünü daha da açacak. Yeni bir sistemle bugün karşı karşıyayız" dedi.

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile birlikte Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetini (FHGC) ziyaret etti. Ağar, ziyaretinde Cemiyet Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi aldı. Her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve AK Parti’ye desteklerinin olduğunu belirten Mehmet Ağar, “Ama hiç bu kadar fiilen olmamıştı. Türkiye’nin ciddi bir tercihle karşı karşıya olduğu için fiilen siyasete katılmayı bir mecburiyet, milli görev olarak hissettim. Bugünde aynı kanaatim pekişerek devam ediyor. Bu sadece oğlumun burada aday olmasından kaynaklanan bir hususiyet değil. Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve askeri anlamda kuşatılmışlığın zincirlerini kıracak yegane iradenin Cumhurbaşkanımızda olduğunu görüyorum. Çözümlerinin de orada olduğunu görüyorum. Elazığ üzerinde ve Türkiye genelinde istatistik ve rakamlara baktığımda, Türkiye’nin ne kadar güçlü bir icraat yıllarını geride bıraktığını görmemek mümkün değil. En insafsız gözlerin bile görebileceği bir şekilde Türkiye’de olağan üstü bir gelişme, hayat standartlarının yükseğe çekildiği dönemleri arka arkaya yaşadık. Bu icraatları önünü daha da açacak. Yeni bir sistemle bugün karşı karşıyayız” dedi.

Ağar, Erdoğan’ın Elazığ için açıkladığı "Millet Bahçesi" projesinin nasıl geliştiğini anlattı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajını dile getiren Ağar, şunları kaydetti:

“Malumunuz olduğu üzere bakanların ataması veya bürokrasi atamalarını Cumhurbaşkanlığının daha geniş insiyatifi ve özgür ifadesiyle ortaya koyacak. Kadro ve bütün bu kadronun çalışma sistemi içerisinde bürokratik bir kural ve kaidelerin engelleyici tarzlarını kenara çıkaracak. Hukuk çerçevesi içerisinde yapılacak işlemlerle işlerin ne kadar hız kazanacağı ortada. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma arkadaşlarından birine mesaj attım. Kendisiyle görüşmek istediğimi ifade ettim. Gece saat 00.10’da beni aradı. ’Merak ettim bir şey mi var’ dedi. Bir şey olmadığını, burada muhalefetin kullandığı gereksiz bir spekülasyonun olduğunu söyledim. Emniyet müdürlüğü arazimizde şehit cenazeleri var, burası TOKİ’ye verilmek suretiyle rant kazanılacak bir alan haline getirileceği ifade ediyor. Bu sizin tarzınıza, tavrınıza uygun bir şey olmayacağı ortada, uygun görürseniz her yere yaptığınız millet bahçelerinden birini buraya kazandırmayı düşünmez misiniz deyince, ’gerçekten öylemi’ dedi. Beş dakika sonra sizi arıyayım dedi. Beş dakika sonra beni aradı ’karar verdim , TOKİ’ye de talimat verdim orası millet bahçesi olacak’ dedi. Beş dakika sonra vali beni aradı, müjdeyi verdi."

“Bu güne kadar çok büyük işler başarmış bir AK Parti iktidarı var”

Yeni sistemin ne kadar mesele çözücü ve pratik olduğu aktaran Ağar, “Eski dönemde olsa o bakanlığa yazı yaz, o bakanlıktan öbür bakanlıkların müsaadelerini al, oradan çevre raporları al ve onu al bunu al derken 6 ay, bir sene geçecekti. Cumhurbaşkanının yapmak istediği bu bürokratik engelleri ortadan kaldıran, çabuk karar alan, uygulayan bir sistemdir. Arazi üzerinde TOKİ yetkilileri ile çalışma başlatılmış bile. Bizim aradığımız ve beklediğimiz bu. Ben bundan dolayı çok eminim ve çok rahatım. Bu güne kadar çok büyük işler başarmış bir AK Parti iktidarı var. Dolayısıyla bütün hepimiz, medya ayağımız, iş adamımız, belediye reisimiz, milletvekillerimiz neyimiz varsa, her şeyimizle hepimiz bütün enerjimizi Elazığ’ın geleceği için planlı programlı bir kalkınmanın emrine koyduğumuz vakit bu şehir artık kabuğunu çatlatan, doğum sancıları içerisinde çok güzel şeyler ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye daha hızla büyüyecek ve gelişecek”

En çok ziyaret ettiği yerlerden birisinin FHGC olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Sık sık bir araya gelir, sohbet eder ve tartışırız. Birlikte karar alırız ve akabinde uygularız. Birlikte yönetim anlayışımızın en büyük yansımalarından bir tanesi de gazeteciler cemiyetidir. FHGC duruşu, yapmış olduğu icraatları, yeni fikir ve görüşlerle bence yöneticilerin fikrini açıyor. Buna ihtiyaç var. Yerel gazeteler ve medya ne kadar güçlü ise o şehir o kadar güçlüdür. Ne kadar emin adımlarla ilerliyorsa o şehir o kadar emin adımlarla ilerliyor. Tenkite açık, iftiraya açık değiliz. Bir şehri kalkındıracak, ilerletecek ve zenginleştirecek her türlü görüşe ve öneri elbette olmalı. Ancak şehri kasıtlı olarak geriye götürecek, küçük düşürecek, başkalarının gözünde negatif konuma düşürecek şeyleri de yapmamalıyız. Çünkü bu şehir hepimizin ve herkes sahip çıkacak. 24 Haziran da bir seçim var. İnanıyorum ki Türkiye’nin değişim ve dönüşümündeki en önemli tarihtir. Cumhuriyetten bu yana en önemli tarihtir. 25 Haziran’dan sonra hiçbir şey 24 Haziran gibi olmayacak. Türkiye daha hızla büyüyecek ve gelişecek” diye konuştu.

30 yıllık bir cemiyet olduklarını aktaran FHGC Başkanı Semih Erdem ise, “Güneydoğuda köklü olan bir cemiyetiz. Cemiyetimizde şu anda 88 tane üyemiz var. Bunun 36 tanesi sarı basın kartı olan. Çok yoğunluk içerisinde bayramı geçirdik. 24 Haziran’da da demokrasi bayramını yaşayacağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı seçimler diliyoruz” diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.