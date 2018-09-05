1977 yılında yapılan genel seçimlerde CHP’den Elazığ Milletvekili seçilen Faik Öztürk, kendisinden 41 yıl sonra ilk defa Elazığ’dan vekil seçilen Gürsel Erol hakkında açıklamada bulundu.

Gürsel Erol’un babasının kendisinin yakın arkadaşı olduğunu beliten Faik Öztürk, “Gürsel Erol, taktir ettiğim, sevdiğim bir vekil. Elazığ’dan seçilmiş olması bir şanstır. Tuttuğunu koparabilen, dikkatli, ölçülü, saygılı bir gençtir. Hem CHP için hem de Elazığ için bir şanstır. Dürüst, cesur, atılgan ne yaptığını bilen bir vekildir. Gürsel Erol’un 41 yıl sonra Elazığ’dan vekil olarak çıkması beni sevindirdi. Partililer için bir onur meselesidir. Basit bir olay değildir. Gürsel Erol’u Tunceli Milletvekili iken de takip ediyordum. Kimsenin cesaret edemediği ve haklı olduğu bir çok olayda gücünü göstermiştir. Elazığ ve parti için başarılı olacağına inanıyorum. Sevilmeyi hak eden insan sevilir. Gürsel Erol’da öyledir” dedi.

Vekillik yaptığı dönemde parti uygulamalarının daha demokratik olduğunu aktaran Öztürk, “Çünkü ön seçim oluyordu. Ülke genelinde isim yapmış kişilerin görevlendirilmesi tabi ki doğrudur. Ama ön seçimle aday listeleri belirlendiği zaman halk o listeye sahip çıkar. Şuan demokratik bulmuyorum. Her horoz kendi çöplüğünde ötebilmeli. Adayların başka illere transferini demokratik bulmuyorum. Ben CHP’li olmaktan onur duyuyorum. Benden sonra torunlarım diyecek ki, dedem 100 sene önce CHP’den vekilmiş. Bu bir onurdur. CHP’nin yüzde 25 -30 arasında sıkışmış olmasını üzüntü ile karşılıyorum. Ben 12 Eylül darbesine kadar vekillik yaptım. Gürsel Erol bu duvarı yıktı, inşallah sürdürür” diye konuştu.