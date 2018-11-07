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Eskişehir'den Elazığ Şehir Hastanesine ziyaret

Eskişehir Şehir Hastanesi’nden, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine gelen bir heyet istişarede bulundu.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine gelen bir heyet istişarede bulundu.


Eskişehir'de yeni açılacak olan Şehir Hastanesinin Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP)Hastanesi birimi sorumlusu Uz.Dr. Mustafa Gürcan ve beraberindeki heyet, Fethi Sekin Şehir Hastanesini ziyaret etti. Gürcan ve beraberindeki heyet Elazığ'daki hastaneyi gezerek fikir alışverişinde bulundu.


Daha sonra YGAP binasını inceleyip Başhekim Yardımcısı Düzgün Şimşek ve birim sorumlularıyla çalışmaları, gelişimi ve standardizasyonu konusunda istişarede bulundu.


Kentte 2 gün kalarak hastane de istişarelerini tamamlayan ekip, daha sonra Elazığ'dan ayrıldı.

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