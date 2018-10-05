Ev hanımı kurduğu işle 7 kadına iş verdi

Elazığ'da 7 yıl önce aldığı devlet desteğiyle kurduğu yöresel ev yemekleri satan iş yerinde başarılı olan 3 çocuk annesi, şimdi 7 kadına istihdam sağlıyor.

3 çocuk annesi 51 yaşındaki Kevser Alperen hayalini kurduğu ev yemekleri satan iş yerini devlet desteğiyle gerçekleştirdi. Kendi ürünlerini yapıp satabileceği bir iş yeri açmak isteyen Alperen, 7 sene önce KOSGEB'e başvurdu. Girişimcilik belgesi alan Alperen, yaptığı yemekleri satabileceği butik bir işletme açtı. 7 yıl içerisinde işlerini büyüten Alperen, 7 kadına da istihdam sağladı. İşletmesini dahada büyütmek için yeniden KOSGEB'de müracaat eden Alperen, kente özgü İçli ve Harput köfteyi Türkiye'yenin her yerine göndermek istiyor.

Önceden ev hanımı olduğunu belirten Kevser Alperen, "Ev hanımıyken 2011 yılında bu işe başlamak istedim. KOSGEB desteğiyle açtık. O zamanlar tek çalışıyordum. Şu an da 7 tane sigortalı elemanım var. Yani kurumsal gibi. Herkes yıllık 14 günlük izin kullanıyor. Saatinde işe gelip işten çıkıyorlar. Kurumsallaşmaya çalışıyorum ve bundan dolayı çaba gösteriyorum” dedi.

KOSGEB'den ilk etapta 25 bin TL hibe desteği aldığını ve iş yerini açabildiğini ifade eden Alperen, "Tabii ki onun yanında bazı sıkıntılarda oldu. Ödeme yaptık, borçlandık ama ilk yıla göre şu anda işlerimiz, satışlarımız çok iyi. Bu iş yerini açmak benim hayalimdi. Kendi iş yerimin olması hayalimin gerçekleşmesiydi. Elazığ'a ait yöresel yemeklerini ve tatlılarını hepsini burada çıkartıyoruz. Daha çok siparişe göre çalışıyoruz. Müşterilerimize bire bir sıcak satış yapıyoruz. Elazığ yöresine ait içli köfte ve Harput köfteyi tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyorum. Yani Elazığ'ı aşmak istiyorum. Dışarıdan gelenler lezzetine bakıyorlar. Kendileriyle birlikte götürüyorlar. Fakat ben bunu soğuk zincirle satışını yapmak istiyorum" diye konuştu.

Bir kadın olarak zorlanmadığını dile getiren Alperen, "Çevremdekiler de olumlu baktılar. Maddi sıkıntılarda zorlandım. Ancak çocuklarım ve çevremdeki insanlar beni motive ederek destek veriyorlardı. Zaten iş yerimizde çalışanlarım hepsi kadın. Sadece servis elamanımız erkek. Yarım gün çalışan elemanlarımız da oluyor. Benimle beraber 8 kadın burada çalışıyor. Temiz ve titiz çalışıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Kaliteli ürünler kullanıyoruz. Müşterilerden takdir aldığın zaman yorgunluğunu hissetmiyorsun” şeklinde konuştu.