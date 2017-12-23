Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 17:10

Evin kızı altınları çalarak, erkek arkadaşına verdi

Elazığ’da bir evden çalınan 60 bin TL’lik altın ve para jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlandı.

Evin kızı altınları çalarak, erkek arkadaşına verdi

23 Aralık 2017 17:10

Hırsızlığı evin kızının yaparak, altınları ve parayı erkek arkadaşına verdiği ortaya çıktı.


Olay, merkez Şahinkaya köyünde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T, evinde bulunan bin 600 TL, 400 Euro, 20 adet tam altın, 17 adet çeyrek altın 4 adet küpe, 1 adet set ve 4 adet altın bileziğin çalındığını fark ederek Jandarma ekiplerine başvurdu. Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.


Ekiplerin çalışmasında 60 bin lira civarındaki altın ve paraları evin kızı D.T’nin alarak, erkek arkadaşı T.B’ye verdiği ortaya çıktı. Şüpheli T.B’nin evinde yapılan aramada altın ve paraların çoğunluğu bulunarak sahibine teslim edildi.


Gözaltına alınan T.B. hakkında işlem yapıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazartesi
    Sisli
    8°C
  • Salı
    Sisli
    8°C
  • Çarşamba
    Sisli
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç