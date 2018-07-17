FETÖ operasyonunda 19 şüpheli adliyede

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü ardışık telefon aramasıyla tespit edilen 3’ü emekli 1’i müstafi, 15’i muvazzaf toplam 19 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 şüphelinin yakalanması için Elazığ merkezli Ankara, Balıkesir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Erzurum, Antalya, Sakarya ve Kayseri’de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.