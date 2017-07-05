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05 Temmuz 2017 16:43

FETÖ sanığı ifade verirken bayıldı

Elazığ’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz’daki darbe girişimi nedeniyle 61 asker sanık hakkında açılan davanın 3’üncü gününde ifadesi alınan O.

FETÖ sanığı ifade verirken bayıldı

05 Temmuz 2017 16:43

Ş., mahkemede bayıldı.


Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde astsubay O.Ş. ifade verirken bayıldı. Sanığı, yanında duran askerler tuttu. O.Ş. tedavisi yapılmak üzere salon dışında hazır bekletilen sağlık ekiplerine götürüldü.


’Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak’ suçundan yargılanan O.Ş hakkındaki suçlamaları reddetmişti.


Darbe girişimini nöbetçiyken öğrendiğini belirten O.Ş. ifadesinde “Darbe girişimi hakkında kimseden bilgi almadım. Bana atfedilen suçları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu olaylar ben ve ailemde büyük yaralar açmıştır. Hakkımdaki iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Abdulkerim Ünlü’yü tanımıyorum. İradem, bilgim dışında ve imzasız bulunan bir listede adım bulunması beni terör üyesi yapmaz. Ne tür faaliyetler bulunduğum hakkında somut bilgiler yoktur. Tüm bunlara karşın hiçbir savunmam dahil alınmadan tutuklandım. Çocuklarım bu durumdan çok olumsuz etkilendiler. Hayat bize zindan oldu. Maddi ve manevi mümkün olmayan derin yaralar aldık. Her şeyin göz önüne alınarak, tahliyemi talep ediyorum” dedi.


Davada, diğer sanıkların ifadesinin alınması sürüyor.




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